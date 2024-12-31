Італія

Закріпитись у основному складі гравець не зумів.

Італійський Наполі свого часу влітку 2019 року інвестував 1 млн євро у придбання центрального півзахисника Майкла Фолоруншо з клубу Віртус Франкавілла, після чого намагався надати молодому гравцю належної ігрової практики шляхом оренд.

Як наслідок, футболісту вже виповнилось 26 років, а за якого плечима назбирався досвід виступів за Барі, Реджину, Порденоне та Верону та навіть дебют за національну збірну Італії, але в самому Наполі він уперше зіграв лише з появою Антоніо Конте на чолі колективу.

Утім, вразити тренера не вдалось — 103 хвилини за сім матчів цього сезону, і Наполі вже розглядає варіант із черговою орендою.

І може так статись, що вона в підсумку переросте в повноцінний трансфер до Фіорентини, яка запропонувала угоду на пів року, після чого може залишити Фолоруншо в себе ще на чотири сезони.

Домовленість щодо трансферу вже досягнута на рівні клубів і наразі триває оформлення документів.