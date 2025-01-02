Італія

Буде кадрова чистка.

Італійський Комо першу частину сезону завершив на п’ятнадцятій сходинці турнірної таблиці Серії A, що в клубі загалом вважають задовільним результатом роботи колективу Сеска Фабрегаса.

Тим часом 37-річний іспанський фахівець підготував команду до виходу на трансферний ринок цієї зими, сформувавши перелік футболістів, на яких він не розраховуватиме в другій частині кампанії.

Ідеться про 27-річного воротаря Еміля Аудеро, 31-річного захисника Федеріко Барбу, 32-річного півзахисника Даніеле Базеллі, 22-річного хавбека Маттіаса Браунедера, 32-річного півзахисника Сімоне Верді, а також 28-річного нападника Альберто Черрі.

Усім перерахованим виконавцям клуб наразі шукає нове місце роботи й відкритий до будь-яких пропозицій.