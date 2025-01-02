Захисник Інтера підбив підсумки року.
Федеріко Дімарко, Getty Images
02 січня 2025, 09:25
Захисник міланського Інтера та національної збірної Італії продуктивно провів 2024 рік, підсумки якого підбив у короткому інтерв’ю напередодні.
"Найкрасивіша асист, який я зробив у 2024? Та я вже навіть не пригадаю їх усіх. Не знаю, можливо, той, що у складі збірної на Камб’язо проти Бельгії.
Найкрасивіший гол? Без сумніву, той, що у ворота Франції", — заявив італійський виконавець.
У цьому сезоні на рахунку Дімарко 20 матчів, три голи та чотири гольові передачі.