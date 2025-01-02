Італія

Керманич римлян прокоментував зустріч із фанатами.

Найближчого вікенду на Рому очікує номінально домашнє римське дербі проти Лаціо в рамках дев’ятнадцятого туру італійської Серії A.

Аби як слід налаштувати команду перед надзвичайно важливою грою, головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі запропонував провести відкрите тренування разом із уболівальниками.

Після завершення події керманич звернувся до фанатів:

"Дякую всім, що прийшли, ви даєте нам відчути, що нас люблять, а це — найважливіше.

Я бажаю вам і вашим сім'ям щасливого 2025 року, а ми зробимо все можливе, щоб ви пишались нами", — заявив італійський фахівець.

Матч Рома — Лаціо відбудеться 5 січня, о 21:45.