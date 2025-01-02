Бразилець має приєднатися до команди Конте.
Даніло, getty images
02 січня 2025, 11:38
Італійський Наполі завершує переговори щодо переходу капітана туринського Ювентуса Даніло. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, 33-річний бразилець є головною трансферною метою неаполітанської команди у січні.
Директор Ювентуса Крістіано Джунтолі підтвердив, що футболіст виключений зі складу і повинен покинути Турин до кінця січня.
Цього сезону Даніло відіграв за Ювентус 16 матчів та відзначився однією результативною передачею.