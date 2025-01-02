Італія

Літній переїзд до Бергамо виявився невдалим кроком.

Під орудою Джан П’єро Гасперіні в бергамаській Аталанті геть не кожен футболіст може демонструвати свої найкращі якості, і ганський опорний півзахисник Ібрагім Сулемана став яскравим тому прикладом.

"Богиня" заплатила за трансфер 21-річного виконавця улітку минулого року 7,5 млн євро сардинському Кальярі, підписавши контракт на чотири сезони.

Однак за перше пів річчя футболіст не провів на полі й сумарно години в чотирьох матчах.

Як наслідок, після відкриття зимового трансферного вікна Сулемана попросив клуб відпустити його в оренду до іншого клубу з метою набуття ігрової практики.