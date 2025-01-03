Француз хоче залишити столицю мод.
Тео, getty images
03 січня 2025, 10:51
Лівий захисник Мілана Тео Ернандес хоче покинути італійський клуб і не буде продовжувати свій контракт, термін дії якого закінчується у 2026 році. Про це повідомляє журналіст Крістофер Мішель.
За інформацією джерела, футболіст раніше вів переговори з Баварією досі не полишаючи надій на перехід до мюнхенського клубу.
Зазначається, що потенційний перехід у майбутньому залежатиме від майбутнього в Баварії Альфонсо Девіса.
Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 20 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.