Італія

Француз хоче залишити столицю мод.

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес хоче покинути італійський клуб і не буде продовжувати свій контракт, термін дії якого закінчується у 2026 році. Про це повідомляє журналіст Крістофер Мішель.

За інформацією джерела, футболіст раніше вів переговори з Баварією досі не полишаючи надій на перехід до мюнхенського клубу.

Зазначається, що потенційний перехід у майбутньому залежатиме від майбутнього в Баварії Альфонсо Девіса.

Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 20 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі.