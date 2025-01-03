Португалець дебютує на чолі Мілана.
Консейсан, getty images
03 січня 2025, 13:10
Новоспечений головний тренер Мілана Сержіу Консейсан поділився очікуваннями від майбутнього півфінального матчу Суперкубка Італії з туринським Ювентусом. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "россонері".
"Франсішку? Я не схвильований: у мене просто невелика застуда і температура. Вдома я батько, на полі — суперник, і він думає так само. Жодних емоцій — я просто хочу перемогти. У нього є характеристики нетрадиційного гравця, з технікою вище середнього.
У Ювентуса багато якісних гравців, які молоді та багато працюють. Вони пропустили мало голів і грають у компактній формації. Нам доведеться досягти успіху в руйнуванні їхньої чудової організації оборони. Я не хочу підривати якість своєї команди: ми будемо працювати разом, як одне ціле.
Я знайшов скромну команду, яка готова вчитися і розуміти про що я їх прошу. Це дуже важлива основа для якісної роботи. Часу на роботу було мало, але ми намагалися рішуче говорити про те, що нам потрібно поліпшити з ігрового погляду, щоб бути конкурентоспроможними і спробувати перемогти Ювентус.
Було б краще мати більше часу, але виправдань немає. Ми готуємося бути гострими під час гри. У великому клубі результати мають значення", — заявив Консейсан.
Матч між Міланом та Ювентусом відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.