Італія

Португалець дебютує на чолі Мілана.

Новоспечений головний тренер Мілана Сержіу Консейсан поділився очікуваннями від майбутнього півфінального матчу Суперкубка Італії з туринським Ювентусом. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "россонері".

"Франсішку? Я не схвильований: у мене просто невелика застуда і температура. Вдома я батько, на полі — суперник, і він думає так само. Жодних емоцій — я просто хочу перемогти. У нього є характеристики нетрадиційного гравця, з технікою вище середнього.

У Ювентуса багато якісних гравців, які молоді та багато працюють. Вони пропустили мало голів і грають у компактній формації. Нам доведеться досягти успіху в руйнуванні їхньої чудової організації оборони. Я не хочу підривати якість своєї команди: ми будемо працювати разом, як одне ціле.