Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 5 січня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 19-го туру італійської Серії А-2024/25 відбудеться римське дербі — Рома прийматиме Лаціо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 5 СІЧНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Поступаючись Лаціо в турнірній таблиці чемпіонату Італії 15-ма очками, Рома сьогодні ввечері намагатиметься скоротити це значне відставання в очній зустрічі. До 184-го з 1929 року римського дербі "б'янкочелесті" підходять після непоганої першої частини сезону, тоді як "джаллороссі" за цей час пережили чимало негараздів.

Поки Лаціо хоч і безуспішно, але боровся за місце в чемпіонській гонці, Рома перебувала неподалік зони вильоту. Тим не менш, "вовки" все ж зуміли виправити ситуацію, після розгрому Парми вдома (5:0) та нічиєї з Міланом на виїзді (1:1) завершивши 2024 рік у верхній частині турнірної таблиці за рахунок додаткових показників.

"Орли" тим часом продемонстрували далеко не найкращу свою гру у виїзному поєдинку з Лечче, який все ж завершився на користь гостей з рахунком 2:1, і домашньому з Аталантою (1:1), де вже не команда Марко Бароні забила важливий гол ближче до завершення матчу, а її суперник. Цікаво, що в останніх п'яти турах підопічні Бароні здобули стільки ж очок (7), скільки й колектив Клаудіо Раньєрі.

Рома має лише три перемоги над Лаціо в останніх десяти дербі "вічного міста", тоді як "б'янкочелесті" звитягу святкували п'ять разів, тож на "джаллороссі" чекає непросте випробування, підсумок якого має задати настрій на майбутні виклики. Під керівництвом Раньєрі команда почала почувати себе бодай трохи впевненіше й тепер вона здатна нав'язати боротьбу в принциповому протистоянні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Ель Шаараві — Довбик

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Деле-Баширу, Дзакканьї — Кастельянос

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