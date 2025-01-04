Нічия на Стадіо П'єрлуїджі Пенцо.
Венеція - Емполі, Getty Images
04 січня 2025, 17:53
У рамках 19-го туру італійської Серії А Венеція приймала на власному полі Емполі.
Господарі повели в рахунку вже на 5-й хвилині завдяки зусиллям Пох'янпало, але ще до перерви Еспозіто своїм голом повернув рівновагу на табло.
Більше команди в цьому протистоянні не забивали, тому фінальний свисток зафіксував нічию — 1:1.
Венеція — Емполі 1:1
Голи: Пох'янпало, 5 - Еспозіто, 32
Венеція: Станкович — Альтаре, Ідзес, Шверко — Дзампано, Ніколуссі-Кавілья, Бузіо, Карбоні (Кофод Андерсен, 65) — Еллертссон — Орістаніо (Єбоа, 70), Пох'янпало
Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті (Какаче, 79) — Г'ясі (Самбія, 79), Анжорін (Гендерсон, 82), Грассі, Пеццелла — Еспозіто, Малех — Коломбо
Попередження: Шверко — Віті, Еспозіто