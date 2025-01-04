Італія

Нічия на Стадіо П'єрлуїджі Пенцо.

У рамках 19-го туру італійської Серії А Венеція приймала на власному полі Емполі.

Господарі повели в рахунку вже на 5-й хвилині завдяки зусиллям Пох'янпало, але ще до перерви Еспозіто своїм голом повернув рівновагу на табло.

Більше команди в цьому протистоянні не забивали, тому фінальний свисток зафіксував нічию — 1:1.

Венеція — Емполі 1:1

Голи: Пох'янпало, 5 - Еспозіто, 32

Венеція: Станкович — Альтаре, Ідзес, Шверко — Дзампано, Ніколуссі-Кавілья, Бузіо, Карбоні (Кофод Андерсен, 65) — Еллертссон — Орістаніо (Єбоа, 70), Пох'янпало

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті (Какаче, 79) — Г'ясі (Самбія, 79), Анжорін (Гендерсон, 82), Грассі, Пеццелла — Еспозіто, Малех — Коломбо

Попередження: Шверко — Віті, Еспозіто