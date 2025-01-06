Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку італійського Суперкубка, який відбудеться 6 січня, розпочавшись о 21:00.

У рамках фіналу Суперкубка Італії-2024/25, що проходить у Саудівській Аравії, Інтеру протистоятиме Мілан.

ПОНЕДІЛОК, 6 СІЧНЯ, 21:00. АЛЬ-АВВАЛЬ ПАРК СТЕДІУМ, ЕР-РІЯД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після перемог над фіналістом (Аталанта) і переможцем (Ювентус) Кубка Італії-2023/24, чинний чемпіон Інтер і друга команда минулої кампанії Серії А Мілан сьогодні ввечері з'ясовуватимуть, кому ж дістанеться Суперкубок країни. Дербі делла Мадонніна у фіналі цього турніру відбудеться лише втретє. Зараз на рахунках обох міланських грандів по одній перемозі.

"Нерадзуррі" націлені на продовження своєї домінації у Суперкубку — Інтер тричі поспіль здобув цей трофей раніше, а загалом має вісім звитяг у подібних вирішальних поєдинках. Мілан у той же час у разі успіху в Ер-Ріяді наздожене свого запеклого ворога за кількістю таких перемог. Проте, повторити досягнення першої половини поточної кампанії "россонері" буде дуже непросто.

Нагадаємо, що у вересні Мілан під керівництвом уже колишнього свого керманича Паулу Фонсеки впорався з Інтером у рамках чемпіонату Італії з рахунком 2:1. Після тієї невдачі колектив Сімоне Індзагі на внутрішній арені більше не знав смаку поразок, лише двічі втративши очки. На тлі своєї неймовірної форми саме "нерадзуррі" будуть сьогодні фаворитами.

Дебют в якості головного тренера "россонері" для Сержіу Консейсана виявився вдалим і спеціаліст явно хотів би дати своїм новим підопічним позитивний імпульс шляхом здобуття трофея вже на старті нового, 2025-го року. Небагато керманичів можуть похвалитися подібними успіхами вже за тиждень після призначення на посаду, і португалець має можливість стати одним із небагатьох.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Дербі — особлива гра, захоплююча. Йдеться також про трофей, який може стати моїм 13-м. Можна пригадати кілька чудових матчів: той, що відбувся 22 квітня, той, що мав місце тут, в Ер-Ріяді, два роки тому, а також минулий у Серії А, в якому ми заслужили на поразку. Ми знаємо, що не можемо допустити тих самих помилок".

Сержіу Консейсан, головний тренер Мілана: "Ми готувалися до фінального матчу проти сильного колективу, який був успішним протягом останніх років. Довгий час ними опікується один і той самий тренер, а гравці добре знають один одного. Але нам варто зосереджуватися на собі. Перед обличчям труднощів ми маємо бути чоловіками".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Інтер: Зоммер — Біссек, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Таремі, Л. Мартінес

Мілан: Меньян — Е. Роял, Томорі, Тіав, Т. Ернандес — Муса, Фофана — Пулішич, Рейндерс, Хіменес — Мората

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