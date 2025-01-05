Італія

Гравцю все ніяк не вдається закріпитись у "россоблу".

Шведський нападник Карл Єспер Карлссон виступає в складі італійської Болоньї з літа 2023 року, коли перейшов із нідерландського АЗ Алкмар за 11,15 млн євро.

Проте навряд чи "россоблу" повністю задоволені цією інвестицією, оскільки 26-річний футболіст за цей час провів усього 15 матчів та забив один гол.

Трохи менше половини (сім) з цієї кількості зустрічей швед провів у поточній кампанії, тож клуб вирішив не тягнути з вирішенням його майбутнього до другої частини сезону й погодився на пропозицію зі сторони надати гравцю більше практики на футбольному полі.

Лечче буде відповідати за реалізацію цієї можливості, про що було оголошено напередодні.

Карлссон гратиме у складі "вовків" під 37 номером.

Права викупу клуб не отримав.