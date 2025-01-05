Італія

Форвард Інтера прокоментував підготовку до фіналу Суперкубка Італії.

У рамках фінального матчу в боротьбі за Суперкубок Італії в Ер-Ріяді Інтер проведе міланське дербі проти Мілана.

Напередодні гри капітан "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес узяв участь у інтерв’ю та розповів про настрій усередині колективу.

"Участь у фіналі дуже стимулює нашу підготовку. І не лише тому, що це власне фінал, а це ще й дербі. Ми всі розуміємо, наскільки важливий цей матч. Це перший можливий трофей сезону, перший можливий у новому році.

Як ми завжди говоримо, ми граємо для того, щоб перемагати в усіх турнірах, у яких беремо участь, і робимо все можливе, щоб підняти Інтер на вершину.

Я мало дивлюсь на власну статистику. Так, забивати голи для нападника важливо, але головне, щоб команда перемагала.

Я мало відпочивав і не провів підготовку так, як хотів. Було мало часу, але зрештою я відчуваю себе інакше: я думаю, що вже пережив найгірший моменти на цьому етапі сезону. Я почуваюсь добре, відчуваю, що повертаюсь до тієї форми, у якій хочу бути в плані гри і команди.

Я спокійний, навіть якщо голи не приходять, є інші товариші по команді, які забивають, і це головне. Важливо лише те, щоб Інтер перемагав, це те, чого ми всі хочемо.

Колектив і команда важливі. Вони визнають роботу, яку я роблю для них, і важливо для мене. Як я завжди кажу, коли я не забиваю, я завжди намагаюсь зробити свій внесок в успіх команди, і я думаю, що роблю все, що можу. Я щасливий від цього.

Нам протистоятиме сильна команда, єдина, яка перемагала нас у чемпіонаті в цьому сезоні. Їхній матч проти Юве? Звичайно, це була гра, яку ми всі бачили, у них було мало часу для роботи з новим тренером, Ювентус перемагав, але у футболі багато важать окремі епізоди.

Ми продовжимо готуватись до матчу також і з ментальної точки зору, деталі мають значення, і це те, що сталось у минулій грі Мілана.

Приїхати сюди і зіграти тут було важливо в минулому році, і було б важливо знову виграти тут Суперкубок Італії. Приємно, що мені вдалось забити голи у двох фіналах, зіграних тут: завтра буде третій і це буде дербі, важливо добре підготуватися, тому що з Аталантою це була більше фізична гра. Ми проведемо чудовий матч", — заявив аргентинський виконавець.

Матч Інтер — Мілан відбудеться 6 січня, о 21:00.