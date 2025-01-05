Італія

Сербський форвард більше не входить до списку "недоторканих" гравців туринського клубу.

Нападник Ювентуса Душан Влахович найближчим часом може змінити клубну прописку, оскільки його майбутнє у туринському клубі продовжує перебувати під питанням.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, контракт 24-річного серба зі "старою синьйорою" спливає влітку 2026 року, і наразі між сторонами немає жодних домовленостей щодо продовження поточної угоди.

За інформацією джерела, Ювентус готовий розглянути пропозиції щодо продажу Влаховича у наступні кілька місяців.

У поточному сезоні Душан Влахович провів за Ювентус 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 2 асисти.