Італія

Керманич Інтера прокоментував підготовку до фіналу Суперкубка Італії.

Інтер у рамках фінального матчу в боротьбі за Суперкубок Італії в Ер-Ріяді проведе міланське дербі проти Мілана.

Напередодні гри головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі взяв участь у інтерв’ю та розповів про настрій усередині колективу.

"Дербі — це завжди захоплююча гра, позаду якої цього разу стояти перший трофей сезону. Для мене це буде вже тринадцятий подібний матч.

Ці зустрічі з Міланом нагадують нам про чудові моменти, але також і про останню поразку, де ми дійсно заслуговували на поразку. Ми намагатимемось цього разу не повторювати тих самих помилок.

У Мілана змінився тренер, але гравці залишились ті ж самі, і ми знаємо, що вони можуть створити проблеми в кожній грі. Із Консейсаном у мене немає жодних проблем, ми багато часу провели разом і вигравали та програвали багато матчів. У Лаціо з Ерікссоном, зокрема. Тренером, який привів багатьох із нас до цієї професії.

У Консейсана була лише одна гра, до якої він готував команду. Це тренер із вертикальним футболом, який вчить свої команди організованості та порядку.

Лаутаро? Він чудовий капітан, він успадкував пов'язку і поводиться з нею найкращим чином. Він нападник, і я знаю, що означає не забивати голи постійно, але я добре бачу його роботу. Він спокійний і проти Аталанти провів чудову гру.

Він працює з усіх сил, і він має рацію, кажучи, що навіть якщо він не забиває, важлива гра, яку може показати команда.

Усі мої команди шукають нападника на вістрі, який би забивав голи, ще з часів Лаціо. Вони шукають усіх форвардів, і час від часу ми намагаємось забивати якомога більше, знаючи, що ми також робимо це з допомогою захисників чи нападників — байдуже.

Було б дуже важливо знову перемогти в Саудівській Аравії, бо це була б четверта перемога поспіль і третя в Ер-Ріяді зокрема. Зараз це ще складніше зробити, тому що формула турніру змінилась, і це ще більше приносить задоволення, але нам протистоятиме сильна команда.

Ми раді бачити тут стільки вболівальників, і ми обіцяємо, що завтра ввечері постараємось викластись на полі на повну, знаючи, що нам буде важко протистояти організованій і якісній команді.

Ми ще подивимось, як пройде тренування Тюрама сьогодні, але коли ми повернемось до Італії, у нас буде шість ігор за 18 днів, і ми, безумовно, не будемо ризикувати своїми гравцями. Леау — теж важливий футболіст для Мілана, як Тюрам для нас, тож побачимо, хто з них вийде на поле завтра.

Ми уважно стежимо за грою Мілана, але, як завжди, зосередимось на тому, що ми повинні робити самі. Ми знаємо, що в Мілані є гравці, які відриваються від захисників, і ми знаємо, що ми повинні робити, аби їм протидіяти", — заявив італійський фахівець.

Матч Інтер — Мілан відбудеться 6 січня, о 21:00.