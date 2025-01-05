Нідерландець може повернутися до Італії.
Зіркзе, getty images
05 січня 2025, 22:47
Туринський Ювентус зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо оренди нападника Йосуа Зіркзе. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "зебр" веде переговори щодо оренди нідерландця з можливістю викупу, але "червоні дияволи" наполягають на повноцінному трансфері. Наразі перемовини тривають.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.
Цього сезону Йосуа Зіркзе відіграв за МЮ 27 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.