Італія

Нідерландець може повернутися до Італії.

Туринський Ювентус зробив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо оренди нападника Йосуа Зіркзе. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "зебр" веде переговори щодо оренди нідерландця з можливістю викупу, але "червоні дияволи" наполягають на повноцінному трансфері. Наразі перемовини тривають.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Цього сезону Йосуа Зіркзе відіграв за МЮ 27 матчів, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.