Італія

Форварда намагаються прилаштувати вже не перше трансферне вікно.

Про узбекистанського нападника Ельдора Шомуродова в італійській Ромі так і не змогли скласти однозначного враження після трансферу з генуезького Дженоа за 19,6 млн євро влітку 2021 року.

Відтоді 29-річний виконавець уже встиг побувати в орендах у Спеції та сардинському Кальярі, завдяки чому Рома компенсувала собі 2,33 млн євро, тоді як гравець отримав бажаний ігровий час.

І ось, черговий сезон у складі "вовків", і в конкуренції тепер уже з українським нападником Артемом Довбиком Шомуродов помітно поступився одноклубнику.

Як наслідок, із показником у два голи та один гольовий пас за 14 матчів Рома виходить на трансферний ринок у пошуках оренди для свого футболіста.

Повідомляється, що Венеція зацікавлена в такому розвитку подій і незабаром може зробити офіційний анонс цього переходу.