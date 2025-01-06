На нас чекає "Derby della Madonnina".
Рейндерс, getty images
06 січня 2025, 16:22
Півзахисник Мілана Тіджані Рейндерс висловився про майбутній матч за Суперкубок Італії з Інтером. Його слова наводить Milan News.
"Ми повинні провести матч так само, як і попередній, показавши, що Мілан — найкраща команда. Я не можу дочекатися цього протистояння.
Це мій перший фінал тут, і я хочу виграти свій перший трофей із Міланом. Це важливо для мене, але перш за все для клубу. Ми всі хочемо виграти трофей для Мілана.
Ми повинні боротися і показати, на що здатні. Думаю, ми вже показали це проти Інтера на початку сезону, і нам слід довести, що є найкращою командою в Мілані", — заявив Рейндерс.
Матч між Інтером та Міланом відбудеться сьогодні, о 21:00 за київським часом.