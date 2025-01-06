Італія

Француз мабуть не забув образу з часів Ніцци.

Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра після нічиєї в матчі з Лечче (0:0) відповів на запитання про відсутність ігрового часу у 34-річного нападника команди Маріо Балотеллі. Його слова наводить Football Italia.

"Маріо — важливий гравець, як інші футболісти, які не взяли участі в матчі. У нас є й інші гравці на лавці запасних.

Ми — команда, і всі ми важливі. Я прийняв це рішення сьогодні, завтра воно може змінитися. Клуб і команда — найважливіше з усього. Якщо ми зрозуміємо це, то будемо робити такі важливі речі, як сьогодні", — заявив Вієйра.