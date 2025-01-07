Італія

Претенденти завжди знайдуться.

Аргентинський нападник Матіас Суле долучився до складу італійської Роми влітку минулого року за 25,6 млн євро, які отримав за нього туринський Ювентус.

Однак за умов постійної зміни тренерів на чолі "вовків" 21-річному виконавцю було важко зачепитись за місце в стартовому складі.

Дійшло до того, що Клаудіо Раньєрі лише в рідкісних випадках залучав його до матчів команди з лави для запасних після того, як очолив колектив.

У підсумку футболіст почав розглядати можливості продовження кар’єри деінде, і зокрема його агенти вже отримали кілька запитів із Італії та Іспанії.

Рома наразі не виявляє бажання розглядати можливість віддати в оренду свого "літнього" новачка, проте до завершення зимового трансферного вікна її позиція може змінитись.

Суле відіграв 17 матчів (813 хвилин) та забив один м’яч.