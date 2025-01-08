Італія

Вихованець Манчестер Юнайтед може вирушити до Італії.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд став головною ціллю Мілана на зимовому трансферному ринку. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "россонері" зробили офіційну пропозицію щодо оренди футболіста з правом викупу.

Зазначається, що у боротьбу за Рашфорда також готова включитися дортмундська Боруссія.

Англійський вінгер є вихованцем МЮ, проте після призначення Рубена Аморіма на посаду головного тренера Маркус почав значно менше отримувати ігрового часу.

Чинний контракт Рашфорда спливає 30 червня 2028 року. Портал Transfermarkt наразі оцінює його у 55 млн євро. Цього сезону англієць забив 7 голів та віддав 3 асисти у 23 матчах.