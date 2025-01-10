Італія

Вилучення Чауни у другому таймі вплинуло на гру римлян і, як наслідок, на підсумковий результат.

У рамках 20-го туру італійської Серії А Лаціо приймав на своєму полі Комо.

Господарі повели в рахунку на 34-й хвилині завдяки зусиллям Діа, але на шляху римлян до перемоги став не тільки перспективний суперник, а й вилучення Чауни у другому таймі.

Залишившись у меншості, Лаціо не зміг втримати переможний результат, оскільки Кутроне своїм голом встановив підсумковий результат на 72-й хвилині.

Лаціо — Комо 1:1

Голи: Діа, 34 - Кутроне, 72

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 60), Жиго, Романьйолі, Пеллегріні (Тавареш, 60) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Хісай, 73), Чауна, — — Діа

Комо: Бюте — ван дер Бремпт, Доссена, Кемпф, Морено (Белотті, 69) — Енгельгардт, Да Кунья — Стрефецца (Лассін Коне, 85), Пас (Діао, 20), Фадера — Кутроне (Маццітеллі, 85)

Попередження: Пеллегріні, Чауна, Діа, Ровелла — Кемпф, Енгельгардт

Вилучення: Чауна, 58