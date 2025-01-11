Італія

Перспективне підсилення атаки для італійців.

Англійський Саутгемптон має суттєві проблеми з досягненням бажаних результатів від початку поточного сезону АПЛ, і поступово все йде до того, що "святі" повернуться до Чемпіоншипу.

На цьому тлі команді майже нічим не може допомогти ганський нападник Камалдін Сулемана, за якого лише два роки тому заплатили французькому Ренну 25 млн євро.

У цьому сезоні 22-річний виконавець провів лише 11 матчів (184 хвилини), зробивши один гольовий пас.

І вже цієї зими футболіст може змінити клуб, у чому йому може допомогти італійський Дженоа.

Наразі жодних офіційних пропозицій не надходило, проте "грифони" зацікавлені в підсиленні флангів власної атаки, і якщо зазнають невдачу з Сулемана, то перемкнуть увагу на нападника португальського Порту Гонсалу Боржеша.

Камалдіна наразі оцінюють у 13 млн євро.