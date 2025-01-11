Італія

Потенційно чергова вдала грузинська трансферна історія.

Грузинський центральний захисник Саба Гоглічідзе — відносно нове ім’я в італійській Серії A, оскільки лише минулорічної зими Емполі придбав його у Торпедо Кутаїсі за скромні 450 тис. євро.

Проте лише одного року вистачило для того, аби талант 20-річного виконавця побачили й більш заможні клуби, тож цієї зими "синім" ще доведеться відбиватись від пропозицій.

А конкурувати в боротьбі за право підписати цього гравця будуть клуби з дійсно гучними іменами — туринський Ювентус першим висловив у ньому зацікавленість, а нещодавно до перегонів долучився й Мілан.

"Россонері" пропонують Емполі підписати всі необхідні документи вже в січні, проте залишать гравця в клубі на правах оренди до кінця сезону.

На рахунку Гоглічідзе 16 матчів у поточній кампанії.