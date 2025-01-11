Італія

Ситуація довкола майбутнього гравця в клубі залишається невизначеною.

Капітан та атакувальний півзахисник італійської Роми Лоренцо Пеллегріні на тлі невдалого для команди початку сезону потрапив у немилість фанатів власного клубу, через що відчуває зайвий тиск у колективі.

За півтора роки до завершення дії чинного контракту 28-річного гравця з клубом — це навряд чи є гарним підґрунтям для проведення перемовин щодо оновлення угоди.

Окрім цього, інші команди також пильно стежать за ситуацією у таборі "вовків", і, зокрема, Наполі досі не відмовився від власного бажання придбати Пеллегріні.

Італійські ЗМІ вважають, що в разі продажу нападника Хвічі Кварацхелії цієї зими, Наполі витратить частину коштів саме на придбання Лоренцо.

У цьому сезоні на рахунку гравця 20 матчів, два голи та дві гольові передачі.