Італія

Улітку буде можливість викупу футболіста.

Італійський центральний півзахисник Мікель Фолоруншо перейшов до системи Наполі ще в 2019 році, проте відтоді провів усього сім матчів за основну команду "Партенопеї".

Решта часу — це суцільні оренди для вже 26-річного виконавця до таких клубів, як Барі, Реджина, Порденоне, та Верона, за які загалом гравець провів понад 150 ігор.

Лише цього сезону Антоніо Конте спробував залучити його до складу "південців", але невдало — ті самі сім зустрічей або 103 хвилини на футбольному полі.

Після цього Фолоруншо вирішив піти до чергової оренди цієї зими й обрав Фіорентину для продовження кар’єри.

Однак цього разу є відмінність — Наполі долучив до контракту гравця пункт про 8 млн євро викупу влітку.