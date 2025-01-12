Італія

"Нерадзурі" хочуть придбати Кайла Вокера.

Захисник Кайл Вокер хоче покинути Манчестер Сіті і відправитися в команду з іншої країни. Про це прямо заявив головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола.

Останніми днями і годинами з'являлося багато інформації про можливий перехід 34-річного Вокера в Мілан.

Утім, підписати досвідченого англійця хоче ще один топ-клуб Серії А — Інтер. Як повідомляє таблоїд The Sun, Інтер розглядає можливість оренди Вокера у Манчестер Сіті.

Чинний контракт Кайла Вокера з чемпіонами Англії останніх років розрахований до середини 2026 року. За "містян" Вокер виступає з літа 2017 року.

У цьому сезоні на рахунку Вокера 18 матчів.