Італія

Цього року представник легендарної династії навіть устиг дебютувати за збірну.

Італійський атакувальний півзахисник Монци Даніель Мальдіні, син легендарного Паоло Мальдіні та онук не менш легендарного Чезаре Мальдіні, минулого літа в якості вільного агента перейшов із Мілана.

Утім, "россонері" залишили за собою право на 50% від вартості наступного трансферу 23-річного виконавця, і вже незабаром їм може стати це у пригоді.

Оскільки гравцем Монци цікавляться бергамаська Аталанта та Фіорентина, пропозиції яких, можливо, клуб відхилить під час зимового трансферного вікна, однак обов’язково розглядатиме влітку.

Вартість компенсації за Мальдіні-молодшого при цьому незначна — 12 млн євро та 15 млн євро, якщо клуб-претендент буде з-за меж Італії.

У цьому сезоні Даніеле провів 19 матчів, забив два голи та віддав один гольовий пас, а також дебютував за національну збірну Італії.