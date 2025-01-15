Італія

У клубу буде можливість викупу контракту гравця.

Італійський центральний захисник Алессандро Вольякко долучився до складу генуезького Дженоа ще влітку 2021 року в якості трансферу з Порденоне за 2 млн євро, після чого провів у складі "грифонів" загалом 64 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.

У поточній кампанії на рахунку вихованця академії туринського Ювентуса було 14 ігор (713 хвилини) та ті самі два забиті м’ячі, що загалом можна вважати непоганою практикою на тлі контракту, що завершується лише влітку 2027 року.

Однак 26-річному виконавцю цього виявилось недостатньо.

Парма запропонувала Вольякко ключову роль в розбудові власного складу, після чого клуби домовились про оренду футболіста до завершення сезону з правом викупу.

Алессандро на ринку оцінюється в 2 млн євро.