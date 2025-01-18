Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 18 січня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 21-го туру італійської Серії А-2024/25 Ювентус на власному полі зустрінеться з Міланом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 18 СІЧНЯ, 19:00. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після очної зустрічі в Саудівській Аравії на початку січня Ювентус і Мілан протистоятимуть один одному за більш звичних для фанів обставин. В Ер-Ріяді "россонері" в дебютному матчі під керівництвом Сержіу Консейсана у вольовому стилі вибили "б'янконері" Тіаго Мотти з півфіналу Суперкубка Італії (2:1), у підсумку вигравши цей турнір завдяки камбеку в поєдинку з Інтером (3:2) пізніше.

Повернувшись до рідної країни обидва колективи вже провели по два матчі чемпіонату. Ювентус нічим новим не відзначився, поділивши очки з Торіно й Аталантою у виїзних поєдинках (обидва — 1:1). Мілан засмутив своїх уболівальників домашньої нічиєю з Кальярі (1:1), але все ж зумів впоратися з Комо на виїзді (2:1).

У сьогоднішньому вечірньому поєдинку в Турині господарі поля не тільки намагатимуться помститися гостям за результат матчу 3 січня, але й не допустити максимального зближення в турнірній таблиці Серії А, адже зараз "б'янконері" випереджають "россонері" якраз на три очки. Варто зауважити, що Мілан не знає смаку поразок у чотирьох поспіль виїзних поєдинках з Ювентусом у чемпіонаті Італії.

Останнім часом ці клуби не радують результативністю в очних зустрічах (шість голів на двох у попередніх семи матчах турніру) і цілком імовірно, що майбутня не стане виключенням. У першому колі Серії А-2024/25 команди розчарували глядачів своїм протистоянням на Стадіо Джузеппе Меацца (0:0) й уже скоро ми побачимо, чи буде бодай трохи цікавішим поєдинок на Альянц Стедіум.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Тіаго Мотта, головний тренер Ювентуса: "Ми незадоволені кількістю своїх нічийних результатів і я хотів би ще раз підкреслити, що ми хочемо бути вище в таблиці й щодня працюємо, щоб вигравати. Сьогодні вдома проти Мілана ми прагнемо досягти саме цього. Ми націлені на місце в зоні Ліги чемпіонів і в нас є чудова можливість опинитися там".

Сержіу Консейсан, головний тренер Мілана: "Це послання, адресоване всім: нам потрібно бути голодними, щоб досягти бажаного результату. Наші суперники завжди будуть готові, тож менталітет є дуже важливим. Ми представляємо Мілан і це саме по собі має бути мотивацією. Я хочу бачити твердість в обороні й бажання атакувати ворота суперника".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Маккенні — Локателлі, Тюрам — Їлдиз, Копмейнерс, Гонсалес — Влахович

Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Томорі, Ернандес — Муса, Фофана, Рейндерс — Хіменес, Абрагам, Леан

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА