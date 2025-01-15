Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру італійської Серії А, у якому зіграють міланський Інтер та Болонья.

Міланський Інтер та Болонья зіграють перенесений матч дев'ятнадцятого туру італійської Серії A на Джузеппе Меацца.

Сімоне Індзагі, після перемоги над Венецією (1:0), залучив до стартового складу Дімарко на лівому фланзі, а Тюрам повернеться до нападу.

Вінченцо Італьяно, на тлі нічиєї проти Роми (2:2), використав із перших хвилин Казале та Лікоянніса в обороні, тоді як Моро зіграє в опорній зоні, а Орсоліні та Кастро розташуються в атаці.

Інтер: Зоммер — Дарміан, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Асллані, Зелінські, Дімарко — Тюрам, Л. Мартінес.

Запасні: Дж. Мартінес, Каллігаріс, Арнаутович, Ачербі, Фраттезі, Б’юкенен, Павар, Аугусто, Паласіос, Беренбрух, Топалович, Дзанкетта, Таремі.



Болонья: Скорупські — Гольм, Беукема, Казале, Лікоянніс — Фройлер, Моро — Орсоліні, Одгор, Ндоє — Кастро.

Запасні: Баньйоліні, Равалья, Пош, Ерлич, Ілінг, Побега, Фергюсон, Даллінга, Де Сільвестрі, Домінгес, Міранда, Фаббіан, Урбанські.



Гра Інтер — Болонья почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.