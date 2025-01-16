Італія

30-річний футболіст два роки не грав через травми.

Удінезе оголосив про відхід Жерара Деулофеу.

Італійський клуб повідомив, що контракт із 30-річним форвардом розірвано за згодою сторін.

Іспанець, який раніше виступав за Барселону, Мілан та інші клуби, вже два роки не грає через наслідки розриву хрестоподібної зв'язки коліна.

У заяві, опублікованій на сайті Удінезе, Деулофеу зазначив, що бореться "мало не з чимось, що виходить за межі біології", а також повідомив, що якщо і повернеться у футбол, то "в цій футболці".

Востаннє Жерар виходив на поле 22 січня 2023 року.