30-річний футболіст два роки не грав через травми.
Жерар Деулофеу, Getty Images
16 січня 2025, 21:28
Удінезе оголосив про відхід Жерара Деулофеу.
Італійський клуб повідомив, що контракт із 30-річним форвардом розірвано за згодою сторін.
Іспанець, який раніше виступав за Барселону, Мілан та інші клуби, вже два роки не грає через наслідки розриву хрестоподібної зв'язки коліна.
У заяві, опублікованій на сайті Удінезе, Деулофеу зазначив, що бореться "мало не з чимось, що виходить за межі біології", а також повідомив, що якщо і повернеться у футбол, то "в цій футболці".
Востаннє Жерар виходив на поле 22 січня 2023 року.