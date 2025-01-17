Італія
17 січня 2025, 23:39
Гол Довбика допоміг Ромі здолати Дженоа
Генуезький колектив підтвердив статус доволі комфортного суперника для команд Клаудіо Раньєрі.
Рома — Дженоа, Getty Images
17 січня 2025, 23:39
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рома — Дженоа 3:1
Голи: Довбик, 25, Ель Шаараві, 60, Леалі, 73 (авт.) — Мазіні, 33
Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Пізіллі, 76), Ндіка — Салемакерс (Челік, 75), Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала (Суле, 84), Лоренцо Пеллегріні (Ель Шаараві, 46) — Довбик (Шомуродов, 84).
Дженоа: Леалі — Де Вінтер, Бані (Сабеллі, 32), Васкес, Мартін — Френдруп, Мазіні, Торсбю (Екатор, 68) — Дзанолі (Вентуріно, 68), Міретті (Каса, 85), Пінамонті.
Попередження: Паредес — Васкес