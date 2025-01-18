Італія

Голкіпер Аталанти ніяк не може знайти собі місця.

Італійський воротар П’єрлуїджі Голліні відзначався видовищними виступами в складі бергамаської Аталанти після трансферу з бірмінгемської Астон Вілли в 2018 році, проте в подальшому оренда до лондонського Тоттенгема змусила його кар’єру піти не в правильному напрямку.

Як наслідок, виконавцю вже виповнилось 29 років, а останні сезони для нього — це суцільні поневіряння в якості тимчасового гравця у Фіорентині, Наполі та зрештою генуезькому Дженоа.

У цьому сезоні Голліні провів усього сім матчів за "грифонів", пропустив 15 м’ячів та одну гру зіграв "на нуль".

Аталанта такими показниками не вражена, тому планує дострокове завершення чинної угоди щодо оренди та зрештою продаж футболіста до іншого клубу.

За випадковим збігом обставин сталось так, що саме до Роми, якій Дженоа програв напередодні на Стадіо Олімпіко в рамках двадцять першого туру італійської Серії A (1:3), і перейде П’єрлуїджі вже найближчим часом.

Однак це вже буде повноцінна угода — контракт розраховано до 2027 року.