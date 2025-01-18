Італія

У гравця є амбіція зіграти на чемпіонаті світу-2026.

Нідерландський фланговий захисник амстердамського Аякса Девайн Ренсх сьогодні, 18 січня, святкує свій 22 день народження, а тим часом активно обговорюється подальший розвиток професійної кар’єри.

Виконавець хоче потрапити в складі своєї національної збірної на чемпіонат світу-2026, але для цього йому потрібно кинути собі виклик та обрати більш конкурентний чемпіонат, аніж Ередивізі.

Італійська Рома готова забезпечити реалізацію цієї амбітної мети, проте перемовини з "Божими синами" для неї видаються доволі складними.

Спочатку "вовки" запропонували 3,6 млн євро, тоді як Аякс хотів усі 7 млн євро, і справа тривалий час не рушала з місця.

Проте, як повідомляють італійські ЗМІ, нідерландці пішли на поступки — 5 млн євро, на цих умовах сторони й зійшлись. Трансфер буде завершено найближчим часом.

Ренсх у цьому сезоні провів 25 матчів, забив один гол та віддав одну гольову передачу.