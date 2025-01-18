Італія

Гравець провів у "святих" лише половину від запланованого часу.

Івуарійський нападник Максвелл Корне провів кілька видатних сезонів у французькому Ліоні, після чого його за 15 млн євро влітку 2021 року запросив до себе англійський Бернлі, а ще за рік лондонський Вест Гем заплатив уже 20 млн євро за його контракт.

Проте "англійська" частина історії 28-річного виконавця не є настільки ж видатною, тому поточну кампанію футболіст розпочав уже в якості орендованого Саутгемптоном гравця.

Але 187 хвилин у чотирьох матчах — це несерйозно, тому футболіст, "молотобійці" та "святі" залишились незадоволеними цим досвідом співпраці й вирішили завершити дію угоди достроково.

Проте до Лондона Корне не повернеться — його перехопить італійський Дженоа, який за безпосередньої участі головного тренера Патріка Вієйра домовився про нову оренду для футболіста.

Очікується, що всі моменти з приводу цього трансферу клуби вирішать упродовж цих вихідних.