Італія

Впевнена перемога Болоньї на Стадіо Ренато Далл'Ара.

У рамках 21-го туру італійської Серії Болонья приймала на своєму полі Монцу.

Незважаючи на те, що Даніель Мальдіні вивів гостей уперед вже на 4-й хвилині першого тайму, у подальшому Монці не вдалося зберегти переможний результат.

Ще до перерви Кастро і Одгор перевернули хід протистояння на користь Болоньї, а вже у другому таймі Орсолоні поставив остаточну крапку — 3:1.

Болонья — Монца 3:1

Голи: Кастро, 23, Одгор, 34, Орсоліні, 69 - Мальдіні, 4

Болонья: Равалья — Пош (Де Сільвестрі, 80), Беукема, Лукумі, Міранда (Лікоянніс, 66) — Фройлер, Фергюсон — Орсоліні, Одгор (Фаббіан, 80), Домінгес (Ндоє, 66) — Кастро (Даллінга, 46)

Монца: Тураті — Д'Амброзіо (Сенсі, 80), Карбоні, Іццо — Кір'якопулос (Капрарі, 70), Бондо (Віньято, 39), -, Б'янко — Куррія, Мальдіні — Джурич (Мартінс, 70)

Попередження: Кастро — Акпа-Акпро, Кір'якопулос, Іццо