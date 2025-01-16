Італія

Француз проводить хороший сезон в Туріні.

Туринський Ювентус готовий активувати опцію викупу захисника П'єра Калюлю, орендованого у Мілана минулого літа. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, туринський клуб заплатить 14 млн. євро фіксованої суми і ще 3 млн. євро у вигляді різноманітних бонусів.

Керівництво "зебр" має намір запропонувати Калюлю контракт, розрахований до літа 2029 року, із зарплатою в 2,4 млн. євро на рік.

Цього сезону П'єр Калюлю відіграв за Ювентус 26 матчів та забив один гол.