Італія

Велика втрата для команди Гасперіні.

Центральний захисник італійської Аталанти Оділон Коссуну переніс хірургічне втручання внаслідок отриманої травми. Про це повідомляє офіційний сайт "богині".

Зазначається, що орендований у леверкузенського Баєра 24-річний захисник переніс операцію у зв'язку з травмою правого привідного м'яза.

За інформацією італійського видання Football Italia, відновлення івуарійця займе близько трьох місяців.Таким чином, він зможе повернутися на поле ближче до кінця поточного сезону.

Цього сезону Оділон Коссуну відіграв за Аталанту 17 матчів та віддав дві результативні передачі.