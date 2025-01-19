Колектив Індзагі набрав три очки.
Інтер - Емполі, Getty Images
19 січня 2025, 23:49
У рамках 21-го туру Серії А Інтер на своєму полі приймав Емполі.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота три голи. Емполі зумів відповісти одного разу на 83-й хвилині.
Інтер - Емполі 3:1
Голи: Мартінес, 55, Думфріс, 79, Тюрам, 89 - Еспозіто, 83
Інтер: Зоммер — Павар (Дарміан, 85), де Врей, Аугусто — Думфріс, Барелла (Бастоні, 78), Асллані, Зелінські (Мхітарян, 69), Дімарко — Таремі (Тюрам, 69), Мартінес (Арнаутович, 78)
Емполі: Васкес — Де Шильйо (Гоглічідзе, 66), Ісмайлі, Віті, Пеццелла (Журковські, 83) — Г'ясі, Грассі (Гендерсон, 73), Малех, Какаче (Самбія, 83) — Фацціні (Еспозіто, 66) — Коломбо.