Проте не залишив англійський ринок загалом.
Жан-Клер Тодібо, Getty Images
25 січня 2025, 09:48
Туринський Ювентус цієї зими продовжує шукати підсилення на кожну з позицій, але особливо гостро перед скаутами команди Тіаго Мотти постає питання захисту.
Саме тому "Стара Синьйора" звернулась до французької Ніцци з приводу її центрального захисника Жана-Клера Тодібо, який наразі виступає у англійському Вест Гема на правах оренди.
Клуби провели кілька раундів перемовин щодо 25-річного виконавця, за підсумком якого стало зрозуміло, що вони підходять до цього питання з несумісних напрямків.
Ніцца розраховує на повноцінний продаж футболіста та не перериватиме його оренду заради іншої тимчасової позики, нехай і з правом викупу влітку, як запропонували італійці.
Через це представники Юве вирішили залишити ідею цього підписання в стороні, тоді як уже перемкнули увагу на захисників Нюкасла Ллойда Келлі та нідерландського Феєнорда Давіда Ганцко.
Тодібо в цьому сезоні провів 17 матчів.