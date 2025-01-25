Італія

Проте не залишив англійський ринок загалом.

Туринський Ювентус цієї зими продовжує шукати підсилення на кожну з позицій, але особливо гостро перед скаутами команди Тіаго Мотти постає питання захисту.

Саме тому "Стара Синьйора" звернулась до французької Ніцци з приводу її центрального захисника Жана-Клера Тодібо, який наразі виступає у англійському Вест Гема на правах оренди.

Клуби провели кілька раундів перемовин щодо 25-річного виконавця, за підсумком якого стало зрозуміло, що вони підходять до цього питання з несумісних напрямків.

Ніцца розраховує на повноцінний продаж футболіста та не перериватиме його оренду заради іншої тимчасової позики, нехай і з правом викупу влітку, як запропонували італійці.

Через це представники Юве вирішили залишити ідею цього підписання в стороні, тоді як уже перемкнули увагу на захисників Нюкасла Ллойда Келлі та нідерландського Феєнорда Давіда Ганцко.

Тодібо в цьому сезоні провів 17 матчів.