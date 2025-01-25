Італія

Поки що, це буде оренда.

Польський центральний півзахисник Кацпер Урбанські з малих літ познайомився з італійським футболом, адже перейшов до структури Болоньї в якості орендованого за 150 тис. євро футболіста для молодіжної команди U-17 ще взимку 2021 року з Лехії.

Уже за пів року після того "россоблу" доклали до цієї суми ще 750 тис. євро, аби в підсумку викупити контракт гравця.

Нині ж Урбанські вже виповнилось 20 років, і він продовжує адаптовуватись до італійського футболу.

Можливо, не настільки активно в ігровому плані, як би цього хотілось самому поляку, — усього 484 хвилини в 12 матчах поточного сезону (один гол).

Саме тому цієї зими Урбанські попросив клуб відпустити його до оренди в Монцу, аби отримати більше практики на футбольному полі до кінця кампанії.

Повідомляється, що клуби вже досягли домовленості щодо цього трансферу й уже в понеділок, 27 січня, маємо отримати офіційне оголошення про перехід.