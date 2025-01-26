Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 26 січня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 22-го туру італійської Серії А-2024/25 Лаціо на власному полі зустрінеться з Фіорентиною.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 26 СІЧНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО РАПУАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На тлі двох поспіль перемог у всіх турнірах Лаціо сьогодні ввечері прийматиме Фіорентину, яка тижнем раніше продовжила свою безвиграшну серію до семи поєдинків, не знаючи смаку звитяг уже понад місяць, що явно задовго для клубу, націленого на місце в зоні виходу до єврокубків на наступний сезон. Команда ж Марко Бароні минулої неділі порадувала своїх уболівальників у виїзному матчі проти Верони.

"Орли" розгромили експідопічних свого нинішнього керманича завдяки голам Самюеля Жиго, Булає Діа й Маттії Дзакканьї. У четвер результативний удар останнього також допоміг римському колективу розібратися на власному полі з Реалом Сосьєдад. Це дозволило Лаціо закріпитися на вершині турнірної таблиці оновленої Ліги Європи.

Фіорентині вдалося досягти успіху в поєдинку з Лаціо в першому колі, у вересні 2024-го здобувши перемогу з рахунком 2:1. Однак, історія останніх десяти саме виїзних зустрічей "лілій" з "орлами" в чемпіонаті на боці других. Клуб із Флоренції за вказаний період святкував звитягу тільки раз, аж у травні 2016 року, також двічі зігравши внічию.

У 21-му турі команда Раффаеле Палладіно на власному полі не скористалася вилученням із боку Торіно, поділивши з туринцями очки (1:1). Після ряду невдалих результатів Фіорентині дуже потрібно зібрати себе докупи й дати бій ще більш амбітному супернику, та є сумніви, що "лілії" досягнуть значного успіху цього вечора.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Хюсай, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Кастельянос

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Адлі, Мандрагора — Кольпані, Гудмундссон, Фолоруншо — Кін

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