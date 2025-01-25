Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 22-го туру Серії А між собою зустрічалися Емполі та Болонья.

Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.

Емполі — Болонья 1:1

Голи: Коломбо, 24 - Домінгес, 44

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Грассі (Анжорін, 72), Гендерсон (Малех, 58), Пеццелла (Какаче, 83) — Еспозіто, Фацціні — Коломбо (Де Шильйо, 83)

Болонья: Скорупські — Гольм, Беукема, Лукумі, Лікоянніс (Міранда, 76) — Фройлер, Моро (Фергюсон, 74) — Ндоє, Одгор (Фаббіан, 74), Домінгес (Ілінг, 84) — Даллінга (Кастро, 46)

Попередження: Гендерсон, Грассі, Пеццелла.