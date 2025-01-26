Італія

Непрості три очки для "фіалок".

У рамках 22-го туру чемпіонату Італії між собою зустрічалися Лаціо та Фіорентина.

"Фіалки" ще в першому таймі забили два голи і пішли на перерву з солідною форою.

На 64-й хвилині Адлі отримав червону (за межами поля), а також були вилучені Бароні (90+4) і Палладіно (90+8).

Лаціо відіграв один гол зусиллями Марушича, але не зумів уникнути поразки: 2:1 — перемога Фіорентини.

Лаціо — Фіорентина 1:2

Голи: Марушич, 90+2 - Адлі, 11, Бельтран, 17

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Романьйолі, Пеллегріні (Хісай, 66) — Гендузі, Деле-Баширу (Ровелла, 46) — Ісаксен (Родрігес, 46), Дзакканьї, Діа (Нослін, 80) — Кастельянос

Фіорентина: де Хеа — Додо (Парізі, 77), Понграчич, Раньєрі, Госенс — Мандрагора, Адлі (Комуццо, 63) — Гудмундссон (Соттіль, 77), Бельтран, Фолоруншо (Річардсон, 86) — Кін

Попередження: Родрігес — Адлі, Додо, Мандрагора

Вилучення: Адлі, 64.