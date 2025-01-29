Італія

Черговий гравець із досвідом для команди Індзагі.

Міланський Інтер із помірною активністю проводить цьогорічну зимову трансферну кампанію та шукає виключно точкові підсилення.

Зокрема, "змії" планують розширити ротацію своїх флангових футболістів, і зробити це вони можуть за рахунок підписання італійського захисника та капітана Фіорентини Крістіано Бірагі.

32-річний виконавець уже перебував у складі міланського клубу в двох каденціях, оскільки його завершальний етап підготовки перед "дорослим" футболом минув саме в Інтері, після чого Бірагі повернувся до клубу в якості орендованого футболіста вже із складу "лілій" на два роки, починаючи від літа 2018 року.

Утім, тоді повноцінного трансферу так і не відбулось, тож за чотири з половиною роки потому Крістіано вже встиг стати лідером Фіорентини, проте його чинний контракт розрахований лише до кінця поточного сезону й жодного просування в перемовинах поміж гравцем та клубу з приводу його можливого продовження не спостерігається.

А отже Інтер може домовитись із гравцем про перехід улітку в якості вільного агента, або ж запропонувати Фіорентині незначну компенсацію за його миттєвий відхід найближчими днями.

Бірагі в цьому сезоні відіграв 13 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.