Черговий гравець із досвідом для команди Індзагі.
Крістіано Бірагі, Getty Images
29 січня 2025, 08:21
Міланський Інтер із помірною активністю проводить цьогорічну зимову трансферну кампанію та шукає виключно точкові підсилення.
Зокрема, "змії" планують розширити ротацію своїх флангових футболістів, і зробити це вони можуть за рахунок підписання італійського захисника та капітана Фіорентини Крістіано Бірагі.
32-річний виконавець уже перебував у складі міланського клубу в двох каденціях, оскільки його завершальний етап підготовки перед "дорослим" футболом минув саме в Інтері, після чого Бірагі повернувся до клубу в якості орендованого футболіста вже із складу "лілій" на два роки, починаючи від літа 2018 року.
Утім, тоді повноцінного трансферу так і не відбулось, тож за чотири з половиною роки потому Крістіано вже встиг стати лідером Фіорентини, проте його чинний контракт розрахований лише до кінця поточного сезону й жодного просування в перемовинах поміж гравцем та клубу з приводу його можливого продовження не спостерігається.
А отже Інтер може домовитись із гравцем про перехід улітку в якості вільного агента, або ж запропонувати Фіорентині незначну компенсацію за його миттєвий відхід найближчими днями.
Бірагі в цьому сезоні відіграв 13 матчів, забив один гол та віддав один гольовий пас.