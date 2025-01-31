Італія

Французький вінгер може вирушити до Італії.

Вінгер саудівського Алі-Ахлі Аллан Сен-Максімен, який виступає на правах оренди за Фенербахче, може продовжити кар'єрний шлях в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, саудівський клуб узгодив із турецьким клубом умови оренди 27-річного француза до літа цього року за 4 мільйони євро.

Утім, для завершення цього переходу потрібно домовитися про розірвання поточної орендної угоди з Фенербахче.

У поточному сезоні Аллан Сен-Максімен провів за Фенербахче 24 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 4 результативні передачі.