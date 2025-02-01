Італія

Не кожен хоче знижувати рівень дивізіону для виступів.

Хорватський центральний півзахисник римського Лаціо Тома Башич, брат-близнюк якого, Яков Башич, виступає за луганську Зорю, другу частину минулого сезону провів у оренді в Салернітані.

Там гравець отримав потрібну ігрову практику, після чого повернувся до столиці Італії в сподіванні поборотись за місце в стартовому складі "орлів", проте зрештою повністю програв конкуренцію — жодної хвилини на полі в поточному сезоні.

Рішення в цьому випадку очевидне — потрібен трансфер під час зимової кампанії переходів, і Лаціо також був готовий піти на цей крок та відпустити гравця.

Римляни нещодавно досягли домовленості про перехід Башича до Кремонезе, який виступає в другому за силою дивізіоні Італії, і в ситуації, коли поміж клубами вже було все узгоджено, Тома раптово відмовився залишати Лаціо.

Тепер "орли" мають швидко проводити перемовини з Сассуоло та фріульським Удінезе, які також зацікавлені у футболісті.