Колектив Сеска Фабрегаса поступився в меншості.
У 23-му турі Серії А Болонья на своєму полі приймала Комо.
Вилучення на 38-й хвилині Фадера у складі новачка чемпіонату Італії зіграло ключову роль і Болонья здобула впевнену перемогу — 2:0.
Болонья - Комо 2:0
Голи: Де Сільвестрі, 25, Фаббіан, 66
Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі, Беукема, Лукумі, Лікоянніс (Міранда, 46) — Фройлер, Моро (Ель Аззузі, 83) — Домінгес (Камб'ягі, 83), Одгор, Ндоє (Фаббіан, 52) — Даллінга (Кастро, 64)
Комо: Бюте — Енгельгардт, Гольданіга, Доссена, Вальє (Джек, 85) — Перроне (Стрефецца, 77), Какере (Да Кунья, 46) — Діао (Йовіне, 85), Пас, Фадера — Кутроне (Іконе, 63)
Попередження: Лікоянніс, Ндоє — Перроне, Фадера, Какере, Діао, Фадера
Вилучення: Фадера, 38.