Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та неаполітанський Наполі.

Римська Рома та неаполітанський Наполі зіграють у рамках двадцять третього туру італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.

Клаудіо Раньєрі, після перемоги над франкфуртським Айнтрахтом (2:0), залучив до стартового складу Ренсха в трійці центральних захисників, тоді як Ель Шаараві, Пізіллі та Крістанте гратимуть у центральній вісі, а Суле та Шомуродов розташуються в атаці. Артем Довбик залишився на лаві для запасних.

Антоніо Конте, на тлі перемоги над туринським Ювентусом (2:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Рома: Свілар — Ренсх, Манчіні, Ндіка — Ель Шаараві, Коне, Крістанте, Пізіллі, Анхеліньйо — Суле, Шомуродов.

Запасні: Де Марці, Голліні, Лоренцо Пеллегріні, Довбик, Абдулхамід, Гуммельс, Паредес, Челік, Дібала, Даль, Бальданці, Салемакерс.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Спінаццола — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Нерес.

Запасні: Турі, Скуффет, Марін, Буонджорно, Маццоккі, Біллінг, Гілмор, Хаса, Нгонге, Сімеоне, Распадорі.

Гра Рома — Наполі почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.